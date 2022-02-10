نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المنح والقروض 2021-2022 عبر موقع وزارة التعليم العالي mohe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض 2021-2022، التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بالأردن لكل طلاب الجامعات الأردنيين الذين قاموا بالتقديم للجامعات الأردنية التي تمنح مبالغ مالية ومنح لكل الطلاب الذين لا يمكنهم الحصول على دبلوم أو البكالوريوس. كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في الطلاب الأردنيين الذين يرغبون في الاستفادة من الدعم. ويمكن لكل الطلاب والطالبات أن يقوموا بالاطلاع على نتائج المنح والقروض من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي بالأردن. والذي تم وضعه تحت تصرف كل الطلاب. وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن تنتهي الجهات المعنية من عمليات المراجعة والفرز بشكل دقيق لكلّ طلبات المتقدمين. وسنتحدث في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موضوع نتائج المنح والقروض 2021-2022، تابعوا معنا.

نتائج المنح والقروض 2021-2022

كثر البحث مؤخرا في الأردن عن نتائج المنح والقروض 2021-2022، والجهة المسؤولة عن إعلانها هي وزارة التعليم العالي بالأردن. وكان الوزير قد صرّح بأنّ عدد المقبولين من أجل الاستفادة من المنح والقروض قد بلغ 45 ألف من أصل 78 ألف طالب وطالبة قاموا بتقديم طلباتهم. لأنّ الوزارة قام بتحديد مجموعة من الشروط نظير قبول طلبات الطلاب، ولم تستطع الوزارة أخذ عدد أكبر من هذا.

علاوة على ذلك، فإنّ التقديم قد تم بشكل إلكتروني دون أن يتكلّف الطلاب الأردنيين عناء التنقل إلى المؤسسات. وهذا تزامنا مع انتشار وباء كورونا وتفادي حدوث مشاكل أثناء التسجيل. كما خصصت الوزارة فترة شهر كامل ستفتح للطلاب من أجل تقديم الاعتراض على نتائج المنح والقروض في حال لم يتم قبول طلباتهم مع استيفائهم للشروط، وسيتم الإعلان عنها مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات المتبقية.

طريقة الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2022

يمكن للطلاب الأردنيين أن يتعرفوا على نتائج المنح والقروض في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، وتم وضع هذه الطريقة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في ميدان التعليم، والتي ستكون متاحة فور إنهاء التحقق من البيانات والشروط، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات السهلة التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: يجب أن يدخل الطالب إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

ثانيا: يتوجّب على الطالب أن يذهب إلى خيار نتائج المنح والقروض لعام 2022.

ثالثا: يتعين على الطالب إدراج كل بياناته الشخصية التي يحتاجها الموقع من بينها رقم الهوية الوطنية الخاص به.

رابعا: بعدها يقوم بالتحقق من صحة البيانات المدرجة، ثم ينقر على زرّ استعلام، وستظهر النتيجة فور اعتمادها.

بهذا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع نتائج المنح والقروض 2021-2022، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.