نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت في المقال التالي
من الإجراءات الهامة والملازمة التي لابد أن يقوم بها جميع الأشخاص داخل دولة الكويت هي رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا, حيث تم التشديد علي جميع الأشخاص أن يقوموا بأخذ لقاح كورونا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل دولة الكويت, ومن لا يقوم بأخذ تطعيم ضد فيروس كورونا فلن يتمكن من القيام بتخليص المصالح الشخصية له داخل الدولة, لأنه قبل الدخول إلي أي مؤسسة حكومية أو خاصة داخل دولة الكويت سوف يتم سؤالك عن شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وإذ لم يحصل علي التطعيم ضد فيروس كورونا فلن يتمكن من تخليص مصالحة, فلابد من القيام بأخذ لقاح كورونا ثم رفع شهادة حصوك علي التطعيم علي موقع وزارة الصحة الكويتية.
طريقة رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة الكويت
تسعي دائماً الحكومة الكويتية في الحفاظ علي سلامة صحة كل من قيم داخل دولة الكويت وليس الكويتيين فقط , فإذا كنت ممن حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا فقم برفع الشهادة بالخطوات الآتية.
- الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الكويتية.
- يتم تحديد نوع الهوية, إذا كانت هوية مقيم أو هوية مواطن كويتي.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالذي يقوم برفع الشهادة, ومنها تقوم بكتابة رقم البطاقة المدنية.
- الضغط علي إرسال رمز التحقق بعد القيام بإدخال البريد الإلكتروني, ليقوم النوع بإرسال رمز تحقق علي بريدك الإلكتروني, ثم تأخذ هذا الرمز وتقوم بإدخال علي الموقع.
- عند فتح الصفحة التالية وهي صفحة تسجيل الدخول, يحب أن تقوم بكتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع في الخانات الفارغة الظاهرة والتي منها ( كتابة رقم الهاتف- كتابة الاسم باللغة الإنجليزية وذلك كما هو مكتوب في جواز السفر- إدخال الجرعة التي تريد تسجيلها علي الموقع إذا كانت جرعة أولي أو جرعة ثانية أو جرعة أولي وثانية من دولة أخري خارج دولة الكويت- كتابة تاريخ حصولك علي الجرعة- وكتابة نوع الجرعة وبعض المعلومات الأخري).
- التأكد من باقي المعلومات التي قمت بإدخالها, ثم الموافقة علي الشروط والأحكام. الضغط فيما بعد علي أيقونة إرسال.
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