بوتين: لم أتحدث مع ماكرون بعد الزيارة لأنه لم يستكمل باقى المفاوضات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه حتى الآن لم تجر محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب زيارته لموسكو، لأن الزعيم الفرنسى لم يستكمل بعد جميع المفاوضات بعد زيارته إلى كييف.





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