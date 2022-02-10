أمريكا وفرنسا تناقشان جهود مواجهة التعزيز الروسى على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الفرنسى جان إيف لو دريان.

وناقش بلينكن ولو دريان الجهود المشتركة التى يبذلها حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبى وأعضاء مجموعة السبعة وشركاء آخرون لمواجهة التعزيز العسكرى المستمر لروسيا على حدود أوكرانيا.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على أهمية الاستمرار فى دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وعلى صعيد منفصل، ناقش بلينكن ولو دريان جهود الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك المستمرة لمساعدة أرمينيا وأذربيجان على حل جميع القضايا العالقة الناتجة عن نزاع ناجورنى قره باخ، كما استعرض الجانبان التطورات الجارية فى منطقة الساحل بإفريقيا.

وأثار بلينكن أهمية انخراط الناتو مع الشركاء فى آسيا والمحيط الهادئ. وأشاد وزير الخارجية الأمريكى بدور فرنسا القيادى فى إنهاء جائحة كورونا وناقش مزيد من المجالات للتعاون فى هذا الجهد.