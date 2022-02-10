استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - ففى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 206 حالة وفاة، و66 ألفا و638 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 159 ألفا و158 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 18 مليون و 162 ألفا و199 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 325 حالة وفاة، و75 ألفا و861 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 149 ألفا و896 حالة، وإجمالى الإصابات 11 مليون و847 ألفا و436 إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 ألفا و 651 إصابة جديدة و47 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و25 ألفا و421 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و401 حالة وفاة.

كورونا فى أوروبا

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و154 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و129 ألف و 153 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 93 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 24 ألفا و507 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميرينى/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 277 ألفا و864 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 761 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى هولندا سجلت السلطات الصحية فى البلاد 86 ألفا و 779 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و 523 ألفا و 354 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و358.

وفى بولندا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 42 ألفا و 95 حالة إصابة جديدة و 262 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و 313 ألفا و 111 حالة والوفيات إلى 107 آلاف و 466.

وفى بلجيكا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 22 ألفا و 333 حالة إصابة جديدة و 68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و 386 ألفا و 223 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و 497.

وفى سويسرا، سجلت السلطات الصحية فى البلاد 15 ألفا و 823 حالة إصابة جديدة و حالتى وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و 505 آلاف و 7 حالات والوفيات إلى 13 ألفا و 25.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 50 ألفا و542 إصابة جديدة و29 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليونين و96 ألفا و530 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و977 حالة وفاة.

وفى لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 488 ألفا و329 حالة والوفيات إلى 4987 حالة.

وفى جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 69 ألفا و638 حالة والوفيات إلى 576 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و508 آلاف و860 حالة والوفيات إلى 61 ألفا و231 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفًا و 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 817 ألفًا و 207 إصابات، كما سجلت 63 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 14 ألفًا و 234 حالة.

كورونا فى آسيا

وفى آسيا، ففى كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 122 ألفا و468 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفى تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 19 ألفا و376 حالة والوفيات إلى 851 حالة.

وفى إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 40 ألفا و618 إصابة و74 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و667 ألفا و554 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 144 ألفا و858 حالة وفاة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و822 إصابة جديدة و20 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و 545 ألفا و873 حالة والوفيات إلى 22 ألفا و367 حالة.

وفى فيتنام ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و430 ألفا و683 حالة والوفيات إلى 38 ألفا و688 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1369 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 971 ألفا و475 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و864 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 7632 حالة إصابة جديدة و 24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 725 ألفا و 777 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 8972 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل7 آلاف و 264 إصابة و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و 894 ألفا و 535 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 744 حالة وفاة عقب تسجيل 41 حالة جديدة.

وفى سنغافورة، سجلت البلاد 10 آلاف و 686 إصابة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 439 ألفًا و 640 مصابًا والوفيات إلى 882 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس

وفى بروناى سجلت السلطات الصحية 628 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 19 ألفًا و 473 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الوفيات 15 ألفًا و 723 حالة وفاة على مستوى البلاد.

كورونا فى الأمريكتين

وفى الأمريكتين، ففى كوبا، سجلت السلطات الصحية 951 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 57 ألفًا و 797 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 8454 حالة وفاة عقب تسجيل 4 حالات جديدة على مدار أمس.

وفى تشيلى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 ألفا و635 إصابة جديدة و162 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليونين و504 آلاف و168 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و273 حالة وفاة.

وإفريقيًا، فى كينيا، سجلت السلطات الصحية 60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و 334 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 5626 حالة عقب تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 634 ألفًا و 811 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 96 ألفًا و 705 حالات عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 253 ألفا و875 حالة والوفيات إلى 3139.