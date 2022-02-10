الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها فى السعودية بطائرة مسيّرة

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية استهداف مطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف.





واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس- أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين،عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف فى صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أنّ أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لها.