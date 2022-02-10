جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس إلى إحداث تقدم أكبر فى الصناعة النووية ببلاده، قائلاً إنه يرغب فى بناء حوالى 14 مفاعلاً جديداً لنقل البلاد بعيداً عن الوقود الأحفورى.





وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن ماكرون أقر أنه على الرغم من تردد باريس بشأن الاستمرار فى الاستثمار فى القطاع الذرى بعد كارثة فوكوشيما فى اليابان عام 2011، إلا أنه دعا إلى "رهان جديد جرئ" على التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة. وشدد ماكرون - فى كلمة ألقاها بمصنع توربينات شرقى فرنسا قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية فى أبريل 2022 - على حاجة بلاده المتزايدة إلى إنتاج الكهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفرنسى يدعو إلى تعزيز الصناعة النووية فى بلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.