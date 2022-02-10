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عمر شويل - جدة خدمة التعميم عن شخص في دولة الإمارات هي أحد أفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلي المواطنين, حيث يتم تعريف خدمة التعميم بأنها خدمة يتم من خلالها التعرف والاستعلام عن كل ما يتعلق بأي شخص بشكل إلكتروني, ويمكن من خلال خدمة التعميم الاستعلام ما إذا كان الشخص الذي تقوم بالاستعلام عنه عليه قضايا مالية أو قضايا آخري تمنعه من السفر خارج دولة الإمارات أم لا.

طرق الاستعلام عن التعميم في دولة الإمارات

يوجد العديد من المواقع التي يمكن أن تقوم من خلالها الاستعلام عن التعميم في دولة الإمارات, والمواقع التي تقدم خدمة الاستعلام عن التعميم هي.

منصة أستفسر

يمكن عبر منصة أستفسر الإماراتية القيام بالاستعلام عن التعميم عن شخص ما داخل دولة الإمارات, حيث يتم الاستعلام عبر الخطوات التالية.

الذهاب إلي موقع دائرة القضاء.

النقر علي الخدمات الإلكترونية, واختيار بعد ذلك منها علي خيار استفسر.

وضع الرقم الموحد, ثم كتابة رمز التحقق, ثم الضغط علي بحث.

موقع شرطة دبي

يمكن الاستعلام عن التعميم عن شخص ما عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة دبي, حيث يتم الاستعلام كما يلي.

الذهاب إلي الموقع الرسمي لشرطة دبي.

النقر علي خدماتنا, والتي من خلالها يتم اختيار الشهادات والتصاريح.

النقر علي طلب شهادة بحث الحالة الجنائية.

كتابة رقم الهوية الشخصية, ثم الضغط علي بحث.

الفئات المحظورة من دخول دولة الإمارات

وضعت دولة الكويت بعض الفئات والأشخاص التي تمكنهم الدولة من دخول أراضيها, وجاء تصنيف هؤلاء الأشخاص كالآتي.