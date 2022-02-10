عاجل:- اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقة اليوم 11/2/2022

عاجل:- اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022، نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار البترول ومشتقاته وخاصة البنزين في المملكة العربية السعودية، فإن الملايين من المواطنين ينتظرون إعلان الأسعار الجديدة من شركة ارامكو لشهر فبراير والتي سيتم الإعلان عنها اليوم وتطبيقها غداً الجمعة الموافق 11 فبراير كما هو معمول به شهرياً فشركة أرامكو Aramco تقوم بإعلان التسعيرة الجديدة للبنزين في يوم 10 من كل شهر وتطبيق ألأسعار الجديدة اليوم التالي صباحاً، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية إعلان شركة ارامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير 2022.

عاجل:- اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022

يتم مراجعة أسعار البنزين شهرياً بالمملكة العربية السعودية من جانب شركة Aramco وهي أكبر شركة بترولية في المملكة والتي تعلن بعد موافقة الحكومة السعودية عن الأسعار الجديدة كل شهر ميلادي وينتظر الملايين بالمملكة إعلان الأسعار الجديدة وهي ستكون هناك زيادة في أسعار البنزين شهر فبراير أم سيتم تخفيض الأسعار ام ستظل ألأسعار كما هي، والجدير بالذكر أن أسعار البنزين في السعودية تتأثر بعوامل متعددة محلياً وعالمياُ وهذا ما دفع الحكومة السعودية وشركة ارامكو لدراسة الأسعار بصورة دورية كل شهر والعمل بالأسعار الجديدة في الأسواق السعودية، وتتزايد مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حتي موعد الإعلان رسمياً من قبل شركة ارامكو عن الأسعار الجديدة لشهر فبراير 2022.

موعد الإعلان عن أسعار البنزين شهر فبراير 2022

ينتظر المواطنون بالسعودية يوم العاشر من كل شهر لمعرفة أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم تطبيقها طوال شهر منذ إعلان الأسعار الجديدة، وذلك ويتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم 11 من الشهر حتي يوم 10 من الشهر التالي، ونستعرض لكم أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير والتي مازال يعمل بها حتي موعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة:

سعر لتر البنزين 91 يساوي 2.18 ريال سعودي

سعر لتر بنزين 95 يساوي 2.33 ريال سعودي

سعر لتر الديزل يساوي 0.63 ريال سعودي

سعر لتر الكيروسين يساوي 0.70 ريال سعودي.

على ان من المقرر على ان يتم تعديل اسعار الوقود والطاقة بعد لحظات قليلة من الان من ارامكو ليعاد من جديد تحديث اسعار البنزين فى اليوم الحادي عشر من فبراير المقبل