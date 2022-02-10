نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مُتاح الآن” نتائج الامتحانات.. نتيجة اولى ثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول جميع المحافظات وخطوات الاستعلام عبر moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اولى ثانوي 2022، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية من أجل التعرف على نتيجة اولى ثانوي 2022 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات، وذلك حيث ينتظر كل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ظهور تلك النتائج بفارغ الصبر منذ أن انتهوا من جميع الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وذلك على مستوى جميع المدارس في جميع المحافظات المصرية المختلفة، وكانت الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام قد تمت بشكل ورقي وليست إلكترونية مثل الأعوام السابقة على التابلت، بل كانت الامتحانات الخاصة بالطلبة والطالبات بنظام الكتاب المفتوح وذلك على مستوى جميع المدارس على مستوى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

نتيجة اولى ثانوي 2022

وفي ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث حول نتيجة اولى ثانوي 2022 فأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري بالإعلان عن أن جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى كل المحافظات تقوم الآن بعملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات، وفور انتهاء الوزارة من جميع أعمال التصحيح سيقوم السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم باعتماد تلك النتائج وسيتم حينها رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بشكل بسيطة ودن الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2022

وحسبما أشارت التقارير والمصادر من داخل الوزارة أن نتيجة اولى ثانوي 2022 قد اقتربت من الظهور وأكدت الوزارة على أن النتائج لن تظهر بالدرجات ستظهر بنظام التقديرات والذي سيكون حينما يحصل الطالب على من 85% حتى 100% فهو تقديره ممتاز، أما إذا حصل الطالب على نسبة من 65% لأقل من 85% فيكون تقديره جيد جدًا، وعندما يحصل الطالب على نسبة من 50% حتى 65% فيكون تقديره جيد، أقل من 50% فيكون تقديره ضعيف.

وسيتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الأول الثانوي لجميع الطلبة والطالبات عن طريق الخطوات البسيطة التالية:

فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن انتهاء جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات المصرية، سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في جميع المدارس في مصر وذلك إلكترونيًا عبر الخطوات التي ذكرناها لكم الآن في هذا المقال.

استعلام نتيجة اولى ثانوي 2022

ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية المختلفة من أجل الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي 2022 وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من الإصابة بكورونا فأكدت على أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني.