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عمر شويل - جدة إن هيئة التقويم والتدريب قد حددت المدة الخاصة لاختبار القدرات للجامعيين، ولذلك حرصت على أن تقوم بتزويد جميع المتقدمين للإرشادات الخاصة بالزمن المستغرق، وهذا قبل أن يقوموا ببدء الاختبارات، وأعطتهم أيضاً الطريقة، ولكن لابد أن تتبع حتى يقدم هذه الاختبارات سنقدم لكم كم مدة اختبار قدرات الجامعيين 1443.

كم مدة اختبار قدرات الجامعيين 1443

إن الاختبارات الخاصة بك قدرات الجامعيين ستضم أقسام ستة يستغرق كل قسم من تلك الأقسام 25 دقيقة، ومدة الاختبار ستكون ساعتين ونصف، ولابد من أن يستعد الطلاب أن يجلسوا كل هذا الوقت بقاعات الاختبارات، والالتزام بوقت القدوم وكذلك الجلوس قبل أن يبدأ هذا الاختبار.

المدة الخاصة بالاختبار المحسوب للجامعيين

على الطلاب المتواجدين بقاعة الاختبارات قبل بدء الوقت بحوالي 15 دقيقة ليقدموا الاختبارات المحسوبة داخل المملكة، وكم مدة الجلوس ستقام إلى أن ينتهى الاختبار الإلكتروني 2:45، وهذا إن أضيفت الدقائق المذكورة بالمدة الخاصة بالتقديم، والتي ستكون ساعتين ونصف بإضافة ربع ساعة فقط.

مدة الاختبار للقدرات الورقية

عليك أن تحضر لقاعات الاختبارات قبل الاختبار بحوالي ساعة كاملة قبل أن يتم التقديم بالاختبارات الورقية، وذلك يعني بأن الوقت الخاص بدخول الاختبارات والخروج سيكون حوالي ثلاث ساعات ونصف، وتزيد الفترة المستغرقة عن الاختبارات الإلكترونية بحوالي 45 دقيقة.

الطريقة الخاصة بالتسجيل لاختبار القدرات للجامعيين

لكي تتمكن من التسجيل لاختبار القدرات للجامعيين عليك أن تتبع بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك، وتتبع بالتفصيل لكي لا يحدث أي خطأ، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:

سجل الدخول اختبارات القياس.

تنقر فوق خيار الاختبارات التي تتاح للتسجيل.

تضغط على الاختبار للقدرات الجامعية وتضغط فوق تسجيل.

تتابع بعد أن تنتهي من القيام بقراءة الملاحظات.

تقرأ الأحكام والشروط والتعليمات وتوافق عليها.

تضغط على كلمة التالي التي لها لون الأزرق.

تتبع جميع التعليمات حتى تختار الميعاد وتحدد مكان التقديم.

ترسل الطلب وهذا عندما تنتهي من التعبئة.

ميعاد النزول لدرجات القدرات للجامعيين

يتم الإعلان عن الدرجات الخاصة باختبار القدرات للجامعيين داخل المملكة السعودية، بعد ثلاثة أيام فقط، وليس هناك أي درجات نجاح أو حتى الرسوب بهذا الاختبار، وإنما المتقدم يحصل على درجة يكون لها وزن محدد بالجهة التي يريد أن يقدم لها للقيام بالدراسات العليا، وبإمكان الطالب معرفة النتيجة من خلال الاتصال بهم باستخدام الرقم الموحد وهو920033555 أو عبر الحساب التابع لبوابة القياس.