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عمر شويل - جدة منذ الساعات القليلة قد تم الإعلان عن التفعيل لرابط النتائج الخاص بشهادة الثانوية خلال الدورة التكميلية، حيث أنه قد تم الانتهاء من المراحل جميعها التي تخص التصحيح، وهذا من الأشخاص المتخصصين التابعين لوزارة التربية والتعليم داخل الأردن، وعبر موقعنا سنقوم بتقديم المعلومات التي تخص نتائج تكميلية التوجيهي الأردن رابط وما تحتاجوا إليها من التفاصيل الأخرى.

نتائج تكميلية التوجيهي الأردن رابط

لقد تم تفعيل الرابط الذي يخص إعلان النتائج وقامت وزارة التعليم بالتشديد على كافة الطلاب حتى لا يذهبوا للمدرسة ويعرفوا النتائج، ووضحت بأن الاستعلام يكون إلكترونياً عبر موقع الوزارة، والموقع الخاص بالتوجيهي، وهذا حرصاً وسلامة على صحة الطلاب وسلامتهم، ولكي لا يصابوا بهذا الفيروس المستجد، ذلك الفيروس الذي أخذ يغزو العالم بشكل كبير ويضرب بقوة، ولذلك فالموقع هو أسلم حل لهم، وقام الموقع بالتجهيز والتحديث لكي يستقبلوا الطلاب.

ومن المفترض أن تظهر النتائج اليوم العاشرة العاشر من شهر فبراير صباحاً للشعب الأدبية، الدراسات الخاصة، الفرع الصحي، وكذلك الشرعي، والنسب التي تخص النجاح لكل فرع وترفع بالموقع حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام من خلال الموقع عبر الخاص بالوزارة ومن بعده الدخول لموقع النتائج التوجيهية المباشرة، ثم تسجل البيانات التي يتم طلبها من رقم الجلوس وكذلك الاسم، وتضغط فوق كلمة بحث، وستجد أمامك بعدها جميع المعلومات التي تريدونها حول النتائج.

الأرقام والإحصائيات للشهادة الثانوية بالأردن

لقد وضحت الوزارة الأرقام الدقيقة والإحصائيات التي تخص الثانوية الأردنية، وإليكم هذه الأرقام وفقاً للصادر من الوزارة بالتفصيل وهي كالآتي:

عدد الطلاب بالدورة التكميلية للأشخاص المسجلين قد وصل إلى 95 ألف من الطلاب.

عدد الطلاب بالشعبة الأدبية التابعين لثانوية الأردن 434 ألف.

الطلاب بالشعبة العلمية الخاصة بالتوجيهي التكميلي عددهم 36.340 طالباً.

الطلاب بالفرع الخاصة بالإدارة المعلوماتية بلغ 4.2 وبالفرع التعليمي الصحي 50، الفرع الشرعي 136 من الطلاب.

موعد الترم الثاني

إن وزارة التربية والتعليم التابعة للأردن تابعت الأوضاع الصحية بمنتهي الدقة، وشددت على الالتزام بالإجراءات إلى هذه اللحظة، ولم يتم التغيير بالموعد الذي تم تحديده مسبقاً والذي كان 20 فبراير، وقالت بأنه في حال حدوث أي شيء طاريء أو ظهور إصابات بشكل غير طبيعي سيتم تغيير الميعاد وإخبار الطلاب به، وذلك لأنه شيء هام لدى حكومة المملكة والمحافظة على صحة الطلاب وسلامتهم.