يتساءل كثيراً من الأشخاص الوافدين بالمملكة السعودية لكي يقوموا بالاستقدام لعائلاتهم، حتى يعيشوا الاستقرار بالمملكة السعودية إلى جانب أماكن العمل الخاصة بهم، وهذا بسبب الغربة والبعد والاشتياق للأهالي والحاجة للإجازات، ولذا يصعب دائماً معرفة الشروط التي تخص استقدام الزوجة بالمملكة السعودية وفقاً للتطورات الحادثة بالسعودية، ونحن من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات كاملة عن شروط استقدام الزوجة السعودية.

شروط استقدام الزوجة السعودية

لقد وضعت إدارة الجوازات التابعة للمملكة السعودية بعض الشروط التي تخصص استقدام الزوجة إلى الأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية، من خلال بوابة أبشر تلك البوابة الإلكترونية التي تقوم بمعظم المهام التابعة لوزارة الداخلية، ويجب أن يكون الشخص المتقدم به كافة الشروط حتى تتم العملية بنجاح، ولذلك فإننا سنقدم لكم الشروط وهي كالآتي:

يسمح للشخص أن يستخدم زوجة واحدة وهذا إن كان الشخص الذي قد قام بتقديم الطلب له أكثر من زوجة.

لابد أن تتوافر لها جواز السفر لا يزال ساري من البلد الأم.

أن يتوفر المبلغ الكافي حتى يسدد الرسوم لاستقدام الزوجة.

مهنة مقدم الطلب تكون من ضمن اللوائح التي من حقهم أن يستخدموا زوجاتهم.

الشخص الذي يريد أن يقدم الطلب لابد أن ينشأ ببوابة أبشر.

مرور مدة لا تكون أقل من ثلاث أشهر على الإقامة الخاصة بمقدم الطلب قبل أن يقدم طلب الاستقدام.

ضرورة تقديم جميع الأوراق والمستندات التي يتم طلبها سواء كان هذا من القنصلية أو حتى الجهات الرسمية.

طريقة الاستقدام للزوجة عبر أبشر

إن وزارة الداخلية قد وضحت الإجراءات والخطوات التي لابد أن تتبع حتى يتمكن من تقديم طلب استقدام لزوجته إلكترونياً من خلال موقع أبشر، ولابد أن تتبع الخطوات بالشكل الصحيح وبالترتيب حتى لا يخطئ الشخص بأي خطوة من الخطوات، وإليكم الطريقة وهي كالآتي: