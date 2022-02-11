إن وزارة التعليم قد أعلنت عن الخطوات اللازمة للتسجيل الإلكتروني الخاص بك لطلاب المرحلة الإبدائية، ولاسيما بالصف الأول بجميع المدارس الأهلية الخاصة وكذلك الحكومية العامة، وأعلنت الوزارة بأن التسجيل سيكون عبر موقع نور الإلكتروني، ويتم ترتيب الطلاب طبقاً لمجموعة مراحل، وبكل مرحلة سيتم الضغط بشكل محدد لكي تشمل فئة من الطلاب، وعبر مقالنا هذا سنوضح لكم الإجابة عن سؤال متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1443.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1443

إن وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية قسم الطلاب الجدد إلى ثمان مراحل، حيث أن المرحلة تنتهي بعد أن يتم استكمال جميع الأماكن المطلوبة من المدرسة، وإليكم المواعيد للمراحل الثمانية وهي كالآتي:

تسجل بالمرحلة الأولى والثانية 11 جمادى الأول الموافق 24 يناير لهذا العام 2022.

المرحلة الثالثة 26 فبراير الموافق 14 رجب.

المرحلة الرابعة ستكون 27 مارس الموافق 14 شعبان وهذه المرحلة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و11 سنة، وهذه للطلاب الغير سعوديين منه تركستان أبناء اللهجة اليمنية والنازحين أبناء المواطنين من دول المجلس الخليجي، أولاد الدبلوماسيين.

المرحلة الخامسة تبدأ 17 أبريل الذي يوافق 15 رمضان تبدأ الفئة العمرية لهذه المرحلة ست سنوات إلى 11 سنة للطلاب أيضاً الغير سعوديين، ولكنها مخصصة لأبناء العاملين بالقطاعات الحكومية.

التسجيل بالمرحلة السادسة يبدأ 19 رمضان ويتم الانتهاء منه 19 صفر تلك المرحلة من ست سنوات إلى 11 عام، وتخصص لأولاد العاملين بالقطاع الخاص أو العام.

المرحلة السابعة تبدأ 26 مايو الموافق 4 شوال

التسجيل للمرحلة الثامنة سبع محرم الموافق 15 أغسطس وتكون للطلاب المتخرجين من الروضة التي تباشر العمل طبقاً لنظام نور.

تنتقل المرحلة الثامنة تلك التي ستبدأ 15 أغسطس الموافق 7 محرم، وهذه للطلاب من خمس سنوات ونصف، الذين تخرجوا من روضة عالمية أو أجنبية تطبق البرامج الدولي، وتخصص المتخرجين من الروضات خارج السعودية.

خطوات التسجيل بالصف الأول

إن وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية قد وضحت الطريقة الصحيحة للتسجيل للطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي لهذا العام 2022، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي: