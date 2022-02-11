نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر منصة مدرستي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر منصة مدرستي واحدة من المنصات الإلكترونية التعليمية الشاملة للكثير من الأدوات التعليمية التي تُقدم الكثير من الخدمات، لذا يبحث الكثيرين عن طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر منصة مدرستي 2022 عند اقتراب موعد الاختبارات النهائية للترم الثاني كما أعلنت عن آليتها وسوف تكون حضوري لجميع الفئات من رياض الأطفال وحتى الثانوية مع اتباع جميع الإجراءات، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

منصة مدرستي نتائج الطلاب

هي منصة تحتوي على أدوات تعليمية لمختلف المراحل التعليمية، حيث أطلقت وزارة التعليم مُنذ تفشي الوباء في البلاد المنصة لاستكمال الدراسة دون توقف عن بُعد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم أيضًا، كما توفر العديد من الخدمات سواء للمعلمين أوأولياء الأمور والطلاب أيضًا، كما يوفر الخدمات الإلكترونية المختلفة.

طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر منصة مدرستي

يُمكنك الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الثاني، لذا اتبع ما يلي:

الانتقال إلى منصة مدرستي التعليمية الرسمية.

اختر الدخول بواسطة حسابك ثم استكمل كافة التفاصيل.

النقر على خانة التقويم ثم أنقر على البحث ثم أضغط على المستند.

انتظر قليلًا حتى تتحمل التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب.

خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر نور

لكي تستطيع الحصول على النتائج الخاصة بك عن طريق اتباع ما يلي:

أذهب مباشرة إلى رابط منصة نور الرسمي.

أنقر على خانة نسيت كلمة المرور ثم أكتب رقم الهوية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

سجل دخول واتبع كافة التعليمات التي تخص الدخول.

الضغط على خانة الإشعار الأكاديمي ثم أطلع على النتيجة.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

يُمكنك الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية الخاصة بك عن طريق الآتي:

الذهاب لنظام نور الرسمي ثم سجل دخول.

أكتب كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة تسجيل دخول ثم أجراء التحقق من البيانات.

النقر على خانة التقارير ثم أنقر على الأشعار الأكاديمي.

رابط منصة مدرستي للنتائج madrasati.sa

يُمكنك التوجه مباشرة إلى رابط منصة مدرستي التعليمية واتباع جميع التفاصيل التي تخص الدخول لكي تحصل على النتائج بكل سهولة.