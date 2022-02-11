طرق استعمال زيت الأكل المستعمل كنز في المنزل مشروع هيكسبك دهب بدون أي مجهود

طرق استعمال زيت الأكل المستعمل الكثير من سيدات المنازل تتخلص من زيت الأكل المستعمل ولكن يوجد كثير من النساء لا تعرف كيفية استخدام زيت الأكل المستعمل، حيث أن هذا الزيت يعتبر كنز في كل منزل ويمكنها أن نعيد تدويره ببعض الطرق البسيطة، ونقوم بعمل منتج منزلي رخيص بدون أي مجهود ومن هذه الطرق عمل الصابون السائل المنزلي في المنزل.

استخدام زيت الاكل المستعمل

سوف نستخدم لتر ونصف من زيت الأكل المستخدم و يتم تصفية الزيت جيداً. ولتر من الماء وكوب من الصابون السائل وربع كوب من الخل. ولا تستخدم ملعقة من السكر وملعقة من كربونات الصوديوم وملعقة من ملح الليمون. وربع كيلو من البوتاس وبعد ذلك نضيف روائح صابون لكي نمنح هذا الصابون رائحة جميلة.

كيفية تحضير الخلطة باستخدام زيت الأكل المستعمل

سوف نضع الماء فى حله ثم نضيف إليه البوتاس ونقلب جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى نتأكد من ذوبان البوتاس. نضيف زيت الأكل المستخدم ونقوم بالتقليب بصورة مستمرة حتى يتغير لون الخليل مدرج ملحوظة ويبدأ في التماسك. نضيف ملعقة من الرائحة على حسب ما نريد مثل رائحة اللافندر ورائحة النعناع وسوف نضع هذه الحلة على النار وتكون النار ونستمر في التقليب حتى نتأكد من أن الخليط متماسك، وذلك نضيف باقي المكونات مثل السكر والصابون السائل والخل الأبيض بيكربونات الصوديوم. وبعد ذلك نقوم بإذابة كل المكونات ونضيف اللون حسب الرغبة ونقوم بالتقليب إلى أن يتماسك الخليط وتتماسك المكونات كلها بصورة تامة. و سوف نضيف كمية من الماء قبل استخدام هذا الصابون.

وفي هذا المقال نكون قد تعرفنا على كيفية صنع الصابون السائل من خلال زيت الطعام المستعمل، وقد تعرفنا على المكونات وعلى الطريقة أيضاً وبذلك نكون قد استخدمنا زيت الطعام المستخدم بصورة ذكية.