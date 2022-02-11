يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن غرامات الجوازات عبر أبشر وذلك بعد أن أصبحت هذه الخدمة متاحة عن طريق موقع ابشر الإلكتروني، حيث أصبحت الكثير من الخدمات الخاصة بغرامات الجوازات تتم بكل سهولة من المنزل، والتي منها معرفة الغرامات المالية على الجواز، ومعرفة تاريخ انتهاء صلاحيته، كما هناك أيضاً خدمات تخص الهوية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، حتى يتم سداد كل الرسوم المستحقة حتى لا تتراكم الغرامات على المستخدم، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن غرامات الجوازات بالخطوات من موقع أبشر الإلكتروني.

طريقة الاستعلام عن غرامات الجوازات عبر أبشر

يمكن لجميع الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية أو المواطنين فيها الدخول لموقع أبشر والتعرف على كافة الخدمات الخاصة بالجوازات أو الهويات، والتعامل معها بكل سهولة ويسر، ومعرفة وتسديد الرسوم والغرامات من المنزل، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول للموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بموقع أبشر وذلك من خلال النقر هنا.

بعد ذلك سيظهر إيقونتين وهي الأعمال، والأفراد.

نختار أيقونة الأفراد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

سوف تظهر لك العديد من الخدمات، والتي منها خدمة الجوازات، نقوم بالنقر عليها.

بعد ذلك سوف تظهر لنا خدمة معرفة الغرامات أو الرسوم المتراكمة على الجواز، أو خدمة معرفة تاريخ صلاحية الهوية أو الإقامة.

إدخال الرقم الخاص بالجواز، أو الخاصة بالهوية أو الإقامة، في المكان المخصص لها، ويجب أيضاً إدخال الرمز المرئي.

اختيار خدمة سداد الرسوم المتراكمة على الجواز، أو على الإقامة.

الضغط على عرض، وسوف تظهر لك صفحة تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة، والتي منها قيمة الرسوم، وموعد انتهاء صلاحية الإقامة وموعد تجديدها.

حيث تكون الغرامة التي تستحق التسديد عن التأخير في تجديد الإقامة يمكن أن تصل إلى 500 ريال سعودي في حالة التأخير للمرة الأولى، أما إذا تم التأخير في التسديد للمرة الثانية، سوق ترتفع الغرامة إلى 1000 ريال سعودي، أما المرة الثالثة فسوف تصبح الغرامة 3000 ريال سعودي.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة الاستعلام عن غرامات الجوازات عبر أبشر وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.