إن هذا النوع Craob X لا يعرفه الكثير، كما أنه من الممكن أيضاً ألا يكون قد صنع به أي شخص، فهي في طريقها لإطلاق المفهوم الحديث للكمبيوتر المحمول Craob X فهو سيقوم بأحدث الثورة بمعاير المحمول، وبهذا الجهاز فهو ليس به أي منافذ أوتصميم، ونحيف يصل سمكه 7مم وليس به أي حواف وبالرغم من أنه لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولكن المنصة قد كشفت عن تفاصيل كثيرة حوله، وعبر مقال لهذا سنقدم لكم معلومات عن الكمبيوتر المحمول Craob X.

الكمبيوتر المحمول Craob X

إنه يعد الكمبيوتر الأول المحمول مع عدم وجود المنافذ بالعالم ويعد خفيف للغاية بالوزن حيث يبلغ الوزن 1.9 رطلاً أما السمك 7مم، أي أنه غير متوفر به أي منافذ مادية بهذا الكمبيوتر، فلابد من الاتصال بشكل لا سكلي، وليس هذا فقط بل أنه مليء بالمفاجآت التي جعلت الجميع يترقبون صدوره بمنتهي السرعة والسهولة، وله شاشة عرض ليس بها إطار تجعل المستخدمين يحققوا الاستفادة الأقصى عبر الشاشة الواسعة المتميزة المذهلة.

والمرئيات المشرقة التي تنبض بالحياة وتقوم بإعادة الإنتاج للألوان الواقعية وذلك سبباً لعدم وجود الشكاوى لشراء ذلك المنتج بمجرد أن يتوفر لدي الأشخاص المستهلكين، والجزء الخلفي يتناسب مع التصميم الخيالي المبتكر، وهو مختلف تماماً لوجود الشاحن السريع للغاية الذي لن يعيق عملك مطلقاً، وتستطيع أن تستخدمه دون أن تتعرض لأي إعاقة بالعمل خلال التنقل، ولا يمكن أن يتم إيقافه لأنه شبيه للوحش وبه المعالج الأفضل على الإطلاق، فهو يسمح لك بالاستماع للمرئيات بالحالات الأفضل دون أن يكون هناك أي تشوهات.

مميزات ومواصفات الكمبيوتر المحمول

إن الكمـبيوتر المحـمول ذلك الذي يسمى Craob X، له صفة مميزات متعددة وهي كالآتي: