نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نطاق الكفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن النطاق الخاص بالكفيل يعد خدمة إلكترونية مقدمة من قبل مكتب العمل لمواطني المملكة وكذلك المقيمين بها، وهذا من خلال الخطوات الإلكترونية البسيطة التي لابد من اتباعها دون أن تحتاج للذهاب لمقر وزارة العمل، فالوزارة دائماً تحرص على أن تقدم جميع الخدمات إلكترونياً، توفيراً عليهم بالوقت والجهد والأموال التي تبذل في ذلك، وتخفيفاً للازدحام داخل هذه الأماكن العامة، وعبر مقالنا سنقدم لكم معلومات عن استعلام عن نطاق الكفيل.

استعلام عن نطاق الكفيل

إن وزارة العمل التابعة للمملكة السعودية قد قدمت خدمات الاسـتعلام عن النطـاق الخاص بالكفيل، وهذا باستخدام رقم الإقامة، وباتباع بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك وهي كالآتي:

تدخل على بوابة خدمات العمل.

تضغط فوق خدمات الاستعلام.

تنقر على بدء الخدمة.

تنتقل لنوع الخدمة.

تكثر نقل الخدمة العامل الوافد.

تحدد اختيار البحث باستخدام رقم الإقامة.

تكتب رقم الإقامة في المكان المخصص له.

تدخل رمز التحقق.

تضغط فوق خيار البحث وتطلع بعدها على جميع التفاصيل المرادة.

الاستعلام عن النطاق للكفيل

إن وزارة العمل والتنمية قدمت خدمة للاستعلام عن النطاق الخاص بالكفيل باستخدام رقم الحدود، أو رقم الجواز، ويسمح أيضاً باستخدام رقم الإقامة، ويتمكن الشخص الوافد من أن يستعلم أيضاً عن الموظف الوافد، وجميع المعلومات التي تتعلق بذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي يخص مكتب العمل.

الاستعلام عن النطاق لمنشأة باستخدام رقم الهوية

يستطيع جميع المواطنين التابعين للمملكة السعودية أن يستعلموا عن النطاق لمؤسسة، وهذا يكون باستخدام رقم الهوية، وباتباع بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك وهي كالآتي:

تدخل لموقع وزارة العمل والتنمية.

تضغط فوق كلمة الخدمات الإلكترونية.

تختار بعدها خدمة الاستعلام عن الموظف الوافد.

يقوم الموقع بعرض الخيارات الخاصة بالاستعلام من رقم الجواز أو حتى رقم الإقامة.

تختار رقم الإقامة.

تكتب الجنسية.

تدخل رمز التحقق.

تضغط فوق زر البحث.

ستري بعد ذلك جميع التفاصيل التي تخص نطاق المؤسسة.

كيفية التواصل مع المكتب الخاص بالعمل

يمكنك التواصل مع وزارة العمل من خلال قنوات الاتصال المتاحة من قبل الوزارة، فهي متعددة وبإمكانك استخدام أياً منها وإليكم الوسائل وهي كالآتي: