تراجع إصابات كورونا فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان لها، أن إجمالى الإصابات بـ كورونا بلغ 260 ألفا و191 حالة، من بينها 518 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 173 ألفا و476 شخصا.

وأضافت الوزارة أن إجمالى الوفيات بلغ ستة آلاف و690 حالة، فيما يتواجد حاليا 35 مريضا فى العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 19 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 14 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات، فيما سجلت 15 ولاية، عشر حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية.