العمليات العراقية المشتركة تصدرا قرارا عاجلا بشأن توزيع قواتها

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن "قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات "بغداد، سومر، ميسان" بإعادة توزيع وانتشار القوات ضمن حدود مسؤولية القيادات". وأضاف أن "العملية تأتى لمنع حالات انتشار السلاح وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتأمين الوضع الأمنى ضمن قاطعى عمليات سومر وميسان". وأشار المصدر إلى أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ التدابير اللازمة أثناء العملية".

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