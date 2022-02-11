بايدن للأمريكيين فى أوكرانيا: غادروا فورا.. الأمور قد تسوء بسرعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ سكاى نيوز"، أكد بايدن فى حديث إلى شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، أنه لن يرسل قوات لإنقاذ الرعايا الأمريكيين من أوكرانيا إذا غزت روسيا.
وتابع: "الأمر لا يشبه إطلاقا التعامل مع منظمة إرهابية.. نحن نتعامل مع واحد من أكبر الجيوش فى العالم... إنه وضع مختلف للغاية ويمكن أن تسوء الأمور بسرعة".
وعندما سئل عما إذا كان هناك سيناريو قد يدفعه إلى إرسال قوات لإنقاذ الأمريكيين الفارين من أوكرانيا، أجاب الرئيس الأمريكى: "لا يوجد.. ولا مجال لذلك إذا بدأ الأمريكيون وروسيا بإطلاق النار على بعضهم البعض.. إننا فى عالم مختلف تمامًا عما كنا عليه فى أى وقت مضى".
يأتى ذلك بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا بأن الولايات المتحدة "لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين الأمريكيين فى حالة نفذت روسيا عملًا عسكريًا فى أى مكان فى أوكرانيا".
وأضافت أن الخدمات القنصلية المنتظمة - بما فى ذلك مساعدة الأمريكيين على المغادرة - ستتأثر بشدة.
ومن جانبه نفى الرئيس الروسى الروسى فلاديمير بوتين وجود خطط لمهاجمة أوكرانيا، فيما تتمركز آلاف العناصر من القوات الروسية على حدود البلاد.
وتحاول بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى الأيام الأخيرة، ولكن يبدو أنه تم إحراز تقدم ضئيل فى هذا الصدد.
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