لندن تؤكد دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها فى تقرير المصير

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن المملكة المتحدة حازمة فى دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها فى تقرير المصير.. مطالبة روسيا بوقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية.





وبحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، قالت وزيرة الخارجية "إذا استمرت روسيا فى عدوانها تجاه أوكرانيا، فإن المملكة المتحدة وشركاءها لن يترددوا فى التحرك".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يزور فيه بوريس جونسون بولندا وبروكسل لتحذير الكرملين من أن التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية فى "أخطر لحظة"، حيث لا تزال القوات الروسية متمركزة على الحدود الأوكرانية.

وقال جونسون، مخاطبًا وسائل الإعلام من بروكسل، إنه يأمل أن تؤتى "الدبلوماسية الصبورة" و"الردع القوى" ثمارها وسط المخاطر "الكبيرة جدًا".

وزارت وزيرة الخارجية البريطانية موسكو لإجراء جولة من المحادثات المتوترة التى لم تُحسم كثيرًا، الخميس.

وقال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى مؤتمر صحفى مع السيدة تراس، إنه يشعر "بخيبة أمل" من التقدم الضئيل الذى تم إحرازه فى المفاوضات، مضيفًا وأضاف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل لأن ما لدينا هو محادثة بين شخص أخرس وأصم".

من ناحية أخرى، تَحَدَّت لافروف الذى قال بأن الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية لا يهدد سيادة الدولة السوفيتية السابقة "أوكرانيا".. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: "لا أرى أى سبب آخر لوجود 100 ألف جندى على الحدود، باستثناء تهديد أوكرانيا".