رئيس الأركان اليمنى يطلق تحذيرا عاجلا بشأن ميناء الحديدة

جدة - نرمين السيد - وقال بن عزيز عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "ميناء الحديدة لا يزال تحت سيطرة ميليشيات القتل والتدمير الحوثية، ولن يحصد من ورائه اليمنيون إلا الشر"، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية".

وتستخدم ميليشيات الحوثى ميناء الحديدة لمهمتين عسكريتين، أولهما استقبال الأسلحة والمعدات التقنية والخبراء الأجانب الذين يتم تهريبهم، والأخرى استخدامه كقاعدة لانطلاق الهجمات البحرية الإرهابية ضد الملاحة الدولية، وهى أدلة أكدتها تقارير أممية مؤخرا.

يأتى ذلك عقب تصاعد عمليات إطلاق ميليشيات الحوثى للزوارق والألغام البحرية لتهديد سفن الشحن انطلاقا من موانئ الحديدة الثلاثة الصليف، رأس عيسى، ميناء الحديدة لاستهداف الملاحة فى البحر الأحمر.