نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ تسجيل الدخول sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزيد البحث عن منصة الضمان الاجتماعي نفاذ في المملكة، وهذا للقيام بعملية الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للدخول في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تقدم حتى الآن منذ الإعلان الرسمي لإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 220 ألف أسرة والآلاف من المستقلين، وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة ليست بالبعيدة بالإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بالمتقدمين بشكل تدريجي بشكل يومي، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية تسجيل الدخول في منصة الضمان الاجتماعي المطور باستخدام نفاذ والقيام بالاستعلامات الخاصة بكم، فتابعوا معنا.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الضمان الاجتماعي المطور منذ نهاية شهر نوفمبر 2021، وهذا بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي جاء ليعوض المشاكل التي كانت موجودة في الضمان القديم، وليدخل فئات جديدة في الدعم ويقدم العديد من المميزات والتي منها تقديم التدريب المهني والدورات للأفراد.

الضمان الاجتماعي القديم

وأتاحت الوزارة للمستفيدين من نظام الدعم القديم التسجيل في الضمان الجديد، وقد تابعنا معكم بالخطوات المفصلة كيفية التسجيل في الضمان المطور 1443، كما ويمكن أيضا لمن لم يكونوا مستفيدين من الضمان القديم التسجيل في الضمان الجديد والحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فتابعوا معنا.

منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

ويمكنكم التسجيل الدخول لحسابكم في الضمان المطور وهذا باستخدام حسابكم في نفاذ الوطني “ناجز”، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور وهذا عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثم اضغط على تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

سينتقل بك إلى موقع ناجز لتسجيل الدخول.

ثم ادخل رقم الهوية خاصتك في المكان المخصص.

اكتب كلمة المرور في الخانة المخصصة.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك بشكل صحيح، ثم نقر على تسجيل الدخول.

سيعود بك إلى الصفحة الخاصة بك في موقع الضمان.

الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان المطور

بعد الدخول إلى حسابك قم بفتح القائمة بالأعلى.

ثم اختر الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك “نوع البرنامج المقدم عليه”.

يوجد في المربع الخاص بالبرنامج الأهلية والتي ستجدها (مؤهل أو غير مؤهل أو قيد الانتظار).

وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب المعاش الذي ستحصل عليه في حالة قبولك، وهذا في مقال حاسبة الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.