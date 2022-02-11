عاجل.. البرتغال تعلن إحباط هجوم إرهابى على جامعة لشبونة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم، أن الشرطة أعلنت أنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وبحوزته أسلحة ووجهت إليه لائحة اتهام بارتكاب جريمة الإرهاب.

وأشارت إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب فى الشرطة قامت بتفتيش منزل الشاب حيث عثرت على "أدلة كثيرة تؤكد الشكوك الأولية".

وقالت الشرطة إن المشتبه به كانت بحوزته أسلحة محظورة وأدوات أخرى يمكن استخدامها فى ممارسة جرائم عنيفة ضد طلاب جامعة لشبونة، موضحا أن الشاب سيخضع للاستجواب اليوم الجمعة.