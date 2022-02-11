تحديث الجواز السعودي www.my.gov.sa الجواز الإلكتروني الجديد الذي أعلنت عنه مصلحة الجوازات السعودية وأبرز السمات العامة له، كما قامت المصلحة بالرد على جميع الأسئلة الشائعة حول التغييرات الجديدة والاهمية المسجلة لها، وتكون منصة أبشر الإلكترونية هي المقصد لعمل التغييرات المطلوبة بالباسبورت السعودي الجديد، وقامت منصة تويتر الخاصة بمصلحة الجوازات بالتواصل مع الجمهور والرد على الاستفسارات وبيان أهمية الخدمة الجديدة للمسافر السعودي وللتحقق من البيانات.

Saudi Passport تحديث الجواز السعودي www.my.gov.sa الجواز الإلكتروني وخطوات التجديد