الهند تسجل 58 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الجمعة، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 507 آلاف و177 شخصا بعد وفاة 657 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 150 ألفا و407 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 41 مليونا و331 ألفا و158 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 697 ألفا و802 حالة.
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