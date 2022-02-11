روسيا: نرفض النهج الأحادى وتجزئة أمن أوروبا

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على رفض روسيا للنهج الغربى الأحادى إزاء الأمن الأوروبى وتجزئته، وذلك بعد مباحاثات مع نظيرته البريطانية ليز تروس، فى العاصمة الروسية موسكو.





وحسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية، قال لافروف إن "الغرب لم يستجب لمطالب وهواجس روسيا بشأن توسع الناتو شرقًا". فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن "موسكو أمامها اختيار طريق الدبلوماسية والتعاون مع الناتو أو مواصلة التصعيد"، معربة عن أملها فى مواصلة الحوار حول تسوية أزمة أوكرانيا.

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