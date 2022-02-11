بوريل يجدد عرض الاتحاد الأوروبى لمواصلة الحوار مع روسيا

جدة - نرمين السيد - جدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، عرض الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز "أمن الجميع".





جاء ذلك فى بيان أصدره بوريل، عبر موقعه الرسمى، عقب قيامه بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للرد على رسالته المكتوبة إلى كل دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى يوم 28 يناير الماضى. وأضاف بوريل أن رسالته تناولت القضايا التى أثارها الوزير لافروف، وجددت عرض بروكسل لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز الأمن. وتابع "لدى الاتحاد الأوروبى سياسة خارجية وأمنية مشتركة وهدفنا هو العمل بشكل موحد بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيسى، وهذا يشمل أيضا تنسيق الردود على الرسائل، حسب الطلب والأمر متروك للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرار بشأن هذه الأمور وأولئك المهتمون بتقسيمنا هم من يشككون فى مثل هذا القرار" على حد قوله.

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