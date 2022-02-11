رئيس وزراء اليابان: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا يعرقل الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا - بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن الإجراءات المتخذة حتى الآن أتت بمفعولها إلى حد ما على ما يبدو"، مؤكدا أن الخبراء يحذرون من ارتفاع مخاطر الحالات الشديدة واستمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة".
وحث كيشيدا على الحذر قائلا "إن ارتفاع عدد الحالات قد يعرقل الاقتصاد والمجتمع"، مضيفا أن الوضع لا يزال بعيدا كل البعد عن الأمان.
وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس الخميس تمديد قيود شبه الطوارئ فى 13 محافظة من بينها العاصمة اليابانية طوكيو لثلاثة أسابيع على أن تنتهى 6 مارس المقبل.
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