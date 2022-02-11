باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابى على أبها بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - فى تغريدة نشرتها عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - أن مثل هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الدولى وتشكل تهديدا لأمن وسلام المملكة. وأكدت الخارجية الباكستانية دعم وتضامن باكستان الكامل مع المملكة فى مواجهة أى تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. وأكد التحالف العربى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدى الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولى جنوب غربى المملكة. وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة فى محيط المطار. وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية فى المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

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