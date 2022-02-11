كورونا فى المكسيك.. الإصابات تتصاعد والإجمالى يتخطى 311 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، أن حصيلة الإصابات بـ كورونا بلغ خمسة ملايين و226 ألفًا و269 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 311 ألفًا و554 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقيا وهولندا والفلبين وماليزيا.