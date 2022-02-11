نتائج الدبلوم www.moe.gov.om البوابة التعليمية لاستخراج نتائج سلطنة عمان والتي تباشر الإعلان عن نتيجة الطلاب بالدبلوم العام 1443-2022، حيث أعلن جدول اختبارات مديرية التربية والتعليم لكافة المحافظات العمانية الموحدة إلى انتهاء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومرحلة الدبلوم العام، وقد باشرت كنترولات التصحيح أعمالها فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة وأعلنت الإعلان القريب عن النتائج بعد أن أعلنت بداية عطلة نصف العام.

نتائج الدبلوم www.moe.gov.om البوابة التعليمية سلطنة عُمان لاستخراج النتيجة برقم المقعد

باشرت مديرية التربية والتعليم اختبارات الطلاب في مراحل التعليم العام الحكومي طوال الأسبوعين الماضيين، وأعلنت بداية عطلة منتصف العام في 13 فبراير 2022 مع استمرار كنترول التصحيح في الانتهاء من مراجعة النتائج ورفعها لمديرية التربية والتعليم ليقوم السيد الوزير باعتمادها، ويتم الإعلان عنها إلكترونيا أثناء عطلة منتصف العام عبر البوابة التعليمية لوزارة التعليم بالسلطنة، وبمتابعة المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى ارتفاع في أعداد الطلبة الناجحين من الجنسين بعد أداء الامتحانات المباشرة الأولى لهم بعد توقفهم عامين وأدائهم للاختبارات الإلكترونية.

البوابة التعليمية سلطنة عُمان

تقوم البوابة باستقبال جميع نتائج الطلاب بعد أن يتم الانتهاء التام منها من كنترول الامتحان والتصحيح، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطلاب والمراقبين وكذلك المصححين، وتم عمل نماذج للأجوبة للسادة المصححين لتيسير التصحيح عليهم والانتهاء السريع لجميع المواد، وقد تم الإعلان عن الانتهاء التام من تصحيح جميع المواد الدراسية بكافة المراحل، مرحلة الدبلوم العام، ويترقب الطلاب الإعلان عنها خلال أيام أو ساعات قليلة عبر الولوج إلى منصة البوابة التعليمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام (الفصل الدراسي الأول)