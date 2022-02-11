الاتحاد الأوروبى يرفض تصويت برلمان البوسنة والهرسك على إنشاء مجلس للقضاة

وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، صباح اليوم الجمعة، أنه إذا تم اعتماد هذا القانون، فسيؤثر ذلك بشدة على حقوق مواطنى جمهورية صربسكا، ويزيد من عدم اليقين القانونى وعدم الاستقرار فى النظام القضائى للبلاد، ويقوض بشكل خطير المنظور الأوروبى للبوسنة والهرسك.
وأضاف: يحث الاتحاد الأوروبى قادة البوسنة والهرسك، لا سيما قيادة جمهورية صرب البوسنة، على وضع حد للخطوات التصعيدية، وبدلاً من ذلك ضمان استئناف الحوار الجاد داخل مؤسسات الدولة، لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام.
وتابع البيان: أن الاتحاد الأوروبى مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة فى صندوق أدواته لمساعدة البوسنة والهرسك فى التغلب على الأزمة الحالية وضمان إعادة تركيز البلد بالكامل على الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى على النحو المنصوص عليه، مع الإشارة إلى قيام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، بوضع الأحداث فى البوسنة والهرسك والإجراءات التى تقوض وحدة البلاد على رأس جدول أعمال مجلس الشئون الخارجية القادم.
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