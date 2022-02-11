بوابة نتائج التعليم الاساسي “الشهادة الاعدادية” لمعرفة نتائج الترم الآول cairogovresults

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عمر شويل - جدة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي هي الجملة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وقد اشتد البحث عنها منذ الاعلان رسميا عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2022، والتي ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ، وفي هذا المقال نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالتعرف على نتائج الطلاب برقم الجلوس الترم الاول 2022.

بوابة نتائج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية

بدأ المئات من الطلاب منذ ساعات قليلة استخراج نتائجهم من خلال الدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا للتسهيل على الطلاب في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2022، حيث تعتبر هذه المرحلة الهامة الفيصل في حياة جميع الطلاب، وجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الوزارة عن توفير درجات الطلاب في محافظة القاهرة منذ ساعات قليلة بعد اعتمادها من قبل المحافظ، كما اشار المصدر أنه جاءت نسبة النجاح في المحافظة مرضية بشكل ملحوظ، وينتظر باقي الطلاب في حالة من القلق والتوار في بقية المحافظات المصرية موعد الكشف عن نتائجهم.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية

أطلقت وزارة التعليم كما ذكرنا في السطور السابقة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسيفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابين، وذلك في إطارجهودها التي تقدمها للطلاب ليمكنهم استخراج النتائج بشكل الكتروني يؤمنهم من خطر الإصابة، وبالفعل شهد الموقع الكثير من العمليات البحثية من قبل آلاف الطلاب بحثا عن تفاصيل النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم اتباعها بعد الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2022، وتتمثل تلك الخطوات في التالي: