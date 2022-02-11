حادث سير مأساوي يوقع قتلى وجرحى في بيرو

وسقطت الحافلة من علو 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية بعد ظهر الأربعاء، وفق الحكومة المحلية.
ومضت ساعات قبل ورود الأنباء، نظرا لبعد المنطقة، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.
وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.
في نوفمبر لقي 10 أشخاص حتفهم عندما خرجت حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال شمال البيرو.
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