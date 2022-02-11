مشرعون: الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات عن المواطنين سرًا

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، أفصحا السيناتور الديمقراطى عن ولاية أوريجون رون وايدن، وكذلك السيناتور الديمقراطى عن ولاية نيومكسيكو مارتن هاينريش، عن قلقهما فى رسالة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز.
بينما قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية فى بيان لها، إنها استخدمت برامج بموجب الأمر التنفيذى رقم 12333، وذلك لمراقبة "أنشطة تتعلق بمكافحة الإرهاب"، لافتة إلى أنه تم رفع السرية عن أجزاء من التقارير حول تلك البرامج.
وقال وايدن وهاينريش، وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بالكونجرس، إن وكالة الاستخبارات المركزية "أدارت برنامجها الشامل الخاص بها"، و"فعلت ذلك خارج الإطار القانونى الذى يعتقد الكونجرس والجمهور أنه يحكم هذه العملية من جمع المعلومات".
ولم تشر الرسالة إلى المدة التى استغرقتها الوكالة بالضبط فى عملية المراقبة تلك، ومدى نطاقها، ونوع المعلومات التى تم جمعها، ومن هم الأشخاص الذى تم جمع المعلومات عنهم.
وسأل عضوا الكونجرس عن كمية البيانات التى تم جمعها وظروف تخزينها ونشرها، قائلين إن البرنامج أو البرامج المستخدمة لم تحصل على الضمانات الرقابية بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذى ينظم عملية تتبع الأشخاص المشتبه بتورطهم فى أعمال إرهابية أوأنشطة تجسس.
وأشارا إلى أنه "حتى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ لم يتم إطلاعها على طبيعة وحجم المعلومات التى جمعتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، وذلك حتى موعد تسليم التقرير فى شهر مارس الماضى".
بينما أكدت وكالة الاستخبارات المركزية أنها "تبقى لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ على إطلاع دائم ببرامجها"، مضيفة أن "جميع ضباط وكالة الاستخبارات المركزية لديهم التزام رسمى بحماية الخصوصية والحريات المدنية للأمريكيين"، لافتة إلى التقارير التى رفعت عنها السرية، والخاصة بالسنوات من 2015 إلى 2021.
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