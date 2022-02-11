الإمارات وفنلندا تبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اتصال هاتفى، اليوم الجمعة - مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع فى المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

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