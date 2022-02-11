الكويت تدرس فتح الزيارات العائلية والسياحية

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الجمعة، إن قطاع شؤون الإقامة فى «الداخلية» الكويتية ينتظر تقريراً من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحى الخاص بوباء «كورونا» فى الكويت، من أجل اتخاذ القرار، لا سيما فى ظل انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة فى الفترة الأخيرة وتجاوز ذروة موجة «أوميكرون» فى الكويت.
وأضافت الصحيفة أنه رغم قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة، وأن قرار مجلس الوزراء جرى تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.
وذكرت أن فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات، فضلاً عن أنه يأتى من منطلق إنسانى مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المقيمة فى الكويت.
وأوضحت الصحيفة أن عشرات الوافدين يتقدمون يوميا لإدارات شؤون الإقامة فى المحافظات الست الكويتية للاستفسار عن موعد فتح الزيارات العائلية والسياحية من أجل استقدام أسرهم، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
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