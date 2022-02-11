الكويت: انتهاكات الحوثى تتطلب تحركا جادا لردعها

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثى والتى استهدفت مؤخرا المطار التجارى لمدينة أبها فى المملكة العربية السعودية.





وذكرت الوزارة - فى بيان لها - أن استمرار مسلسل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولى لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.