الأمم المتحدة: انهيار عمليات الإغاثة فى تيجراى بسبب نقص الأموال والوقود

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الخميس، وصول العمليات الإنسانية إلى طريق مسدود فى تيجراى، بسبب نقص الوقود والأموال فى تلك المنطقة التى تشهد حربا شمال إثيوبيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى مذكرة، أمس الخميس، إن المساعدات المرسلة إلى تيجراى "تم تقليصها بشكل كبير، أو تعليقها، بما فى ذلك عمليات التوزيع الأساسية للطعام والماء والخدمات الصحية".

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أنه لم يسمح بدخول الوقود إلى المنطقة منذ 2 أغسطس 2021، باستثناء شاحنتين دخلتا فى نوفمبر الماضى، بينما تركت أزمة السيولة المنظمات غير الربحية المحلية غارقة فى ديون كبيرة، وتواجه صعوبة فى دفع الرواتب منذ يونيو الماضى.

وتسبب تجدد القتال فى منطقة عفر المجاورة فى عرقلة الوصول إلى إمدادات الطوارئ بحيث لم تسلم مساعدات منذ 15 ديسمبر الماضى على طول الطريق الممتد بين سيميرا، عاصمة عفر، وميكيلى عاصمة تيجراى، وهذا الطريق هو الطريق البرى الوحيد القابل للاستخدام للوصول إلى تيجراى، حيث تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن مئات آلاف الأشخاص يعيشون فى ظل ظروف أشبه بالمجاعة.

وبحسب أوتشا، فقد "دخل ما مجموعه 1339 شاحنة إلى منطقة تيجراى من سيميرا منذ 12 يوليو الماضى، ما يشكل نحو 9% من الإمدادات المطلوبة لتلبية الحجم الواسع للمساعدة الإنسانية اللازمة فى تيجراى".

وأضاف أنه رغم تمكن عمال الإغاثة من نقل إمدادات طبية ضرورية إلى تيجراى، إلا أنها أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه، بحيث يلجأ سكان المنطقة إلى استخدام ملاءات الأسرة مثلا لصنع الشاش، وتابع مكتب أوتشا أن "سوء التغذية لا يزال يتزايد فى منطقة تيجراى إذ شخصت إصابة 6.4% من الأطفال بسوء تغذية حاد بين الأول والسابع من فبراير الماضى، محذرا من أن الإمدادات المستخدمة لعلاج مثل هذه الحالات "استنفدت تماما أو بالكامل تقريبا".

وكان برنامج الأغذية العالمى أكد فى الشهر الماضى، أن نحو 40% من سكان تيجراى يعانون من "نقص حاد فى الغذاء"، وأن المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية قد استنفدت مخزونها من الوقود، مما اضطرها إلى "تسليم الإمدادات والخدمات الإنسانية القليلة المتبقية سيرًا".

ووفقا للأمم المتحدة، فإنه منذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى نوفمبر 2020، لقى الآلاف حتفهم، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.