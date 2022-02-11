ألمانيا: لن نتخلى عن دعم الأردن

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيريوك، إن الأردن يتحمل وطأة الأزمات والصراعات فى منطقة الشرق الأوسط بشدة، معتبرة أن ما تتحمله المملكة "لا تتحمله أى دولة أخرى".





وحسبما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أكدت نشرة الخارجية الألمانية قبيل وصول بيريوك إلى عمان، على أن "الأردن شريك رئيسى لألمانيا، ليس فقط لأنه وسيط دبلوماسى ذكى وعامل استقرار، ولكـن أيضا لأن الأردن الآمن والمزدهر هو الوحيد القادر على تقديم الآفاق لشعبه". وأضافت الوزيرة الألمانية: "باعتبارها ثانى أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائى، تدعم ألمانيا هذا، ولن تتخلى عن الأردن فى هذه المهمة فى المستقبل"، لافتة إلى أن الأردن "أصبح ملاذًا لملايين الأشخاص فى العقود الأخيرة".

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