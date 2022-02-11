أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن البلاد شهدت رقماً قياسياً جديداً فى عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" فى أخر 24 ساعة، حيث بلغ 41 ألفا و229 حالة، مما يرفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و462 ألفا و970 حالة على مستوى البلاد.





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