بالفيديو.. انفجار صهريج غاز يهز شمالي بيروت

انفجر صهريج غاز شمالي بيروت، صباح الجمعة، في حادث لم يتسبب بإصابات بشرية لكنه أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وحسب مراسلة "دوت الخليج"، فقد دوى صوت انفجار على طريق "الزوق الكسليك" القريب من مدينة جونية شمالي العاصمة اللبنانية، وسمع دويه في المنطقة وعلى طول الساحل.

وفي معلومات أولية من سكان المنطقة لموقع "دوت الخليج"، تضرر عدد من السيارات من جراء انفجار صهريج غاز على الطريق الساحلي من الضبية باتجاه جونية، الذي شهد ازدحاما خانقا وتوقفا شبه كامل للسير.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن سائق الشاحنة نجا من الحادث، حيث تمكن من القفز منها قبل أن تنفجر.

وسيطر الدفاع المدني على حريق الشاحنة بعد أن وصلت النيران إلى مبنى سكني مجاور، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن ما انفجر صهريج غاز، وأن الأضرار مادية فقط.

وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني اللبناني إيلي خير الله لموقع "دوت الخليج، أن الانفجار خلف أضرارا مادية في السيارات من دون وقوع إصابات بشرية.

كما قال المحامي والناشط في شؤون السلامة العامة مؤسس "اليازا" زياد عقل، لموقع "دوت الخليج": "نتمنى أن يفتح تحقيق جدي حول أسباب الانفجار، وأخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الكارثة".

وقال أحد المارة، الذي كان داخل سيارته متجها نحو العاصمة على الطريق: "أحسسنا بعصف الانفجار وسيطر الهلع على الناس في المكان الذي كان يكتظ بالسيارات والمواطنين المتجهين من وإلى بيروت".

وأضاف لموقع "دوت الخليج" أن "صدى الانفجار تردد في المنطقة المجاورة للبحر. الانفجار إدى إلى تضرر السيارات التي كانت مركونة على جانب الطريق خصوصا من بيروت باتجاه مدينة جونية شمالا".