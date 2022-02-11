عاجل- سلالات جديدة.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - جددت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من جائحة كورونا، اليوم الجمعة، وأكد علماء المنظمة الدولية أن العالم لم يشهد بعد نهاية الجائحة، وسط توقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة، والعودة إلى المربع الأول.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فقد دعت كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إلى "عدم إعلان انتهاء الوباء كما يفعل بعض الناس الآن"، معتبرة أنه "سيكون من الحماقة التخلى عن جميع الاحتياطات التى اتخذناها طوال هذا الوقت، ونحن بحاجة إلى الاستمرار فى ذلك ونأمل بحلول نهاية عام 2022 أن نكون فى وضع أفضل بكثير".

وأشارت سواميناثان، إلى أنه "من الممكن أن تظهر سلالات متحورة فى أى مكان، ونعود إلى المربع الأول"، مشددة على "أننا ما زلنا بحاجة إلى توخى الحذر".

كما كشفت كبيرة علماء المنظمة عن أن "85% من الأفراد فى إفريقيا لم يتلقوا بعض جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، مما يسمح للمتغيرات الجديدة بالتطور لأن الفيروس ينتقل دون رادع".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان العالم مضطرًا لمواجهة فيروس كورونا فى المستقبل حتى بعد انحسار الوباء، قالت سواميناثان: "سنتعلم كيف نتعايش معه، كما هو الحال مع فيروسات الجهاز التنفسى الأخرى. وستكون لدينا أنظمة مراقبة أفضل بكثير على مستوى العالم".