جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى كلمة خلال انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى: "علينا اليوم تقديم وعود وتعهدات واضحة وصارمة للحفاظ على الأنظمة البحرية، وحماية البحار من التلوث، لكى تتنوع الأحياء".
ولفت إلى أن الجميع لديهم هدف واحد هو مكافحة فقدان التنوع الأحيائى وتغير المناخ، مؤكدا أنه فى عام 2022 سيتم إقرار المصير الخاص بالبحار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يدعو المجتمع الدولى للحفاظ على الأنظمة البحرية خلال قمة محيط واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.