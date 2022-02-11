عاجل- أول تعليق من الكرملين عن التباعد الواسع بين بوتين وماكرون

جدة - نرمين السيد - كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن السبب وراء بقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على مسافة بعيدة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال محادثات هذا الأسبوع.





وأوضح الكرملين أن السبب وراء ذلك هو رفض الرئيس الفرنسى إجراء اختبار كوفيد19 فى روسيا قبل اجتماعه مع بوتين. وقال متحدث الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، إن "هناك تفهم للموقف الفرنسى". وأضاف بيسكوف، أن هذا الإجراء "استلزم الحاجة إلى حماية بوتين فى الاجتماع"، حيث جلس الزعيمان كل على طرف طاولة طولها 4 أمتار، موضحًا أن ما حدث لا يرتبط بالسياسة، ولم يؤثر على المحادثات.

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