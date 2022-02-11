قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيين خلال توجههم للصلاة فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، قال شهود عيان إن "شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى والقدس القديمة، أوقفت الشبان والفتية خلال توافدهم إلى الأقصى لأداء صلاة الظهر، وحررت هوياتهم، ومنعت أهالى الضفة الغربية الدخول الى المسجد بحجة التواجد غير القانونى فى القدس".

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بالقرب من باب القطانين، أحد أبواب الاقصى، فيما اعتقلت شابا من ساحاته فى ساعات الصباح الأولى.