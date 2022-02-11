حصيلة مروعة لضحايا الألغام الحوثية فى اليمن خلال يناير

جدة - نرمين السيد - كشف المرصد اليمنى للألغام، أمس الخميس، عن إحصائيات مروعة لضحايا ألغام الحوثى خلال شهر يناير الماضى، واصفة ذلك الشهر بالمأساوى على المدنيين، مؤكدًا مقتل وإصابة 73 مدنيا بالألغام التى زرعتها الميليشيا فى عدد من المدن والأرياف اليمنية.





وقال بيان المرصد: "شهر يناير الماضى 2022 كان مأساويا على المدنيين وعلى الفرق الهندسية، حيث قتل 36 مدنيًا، وجرح 37 آخرون نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الحوثيون".

وأشار المرصد إلى أن فريقه وثق مقتل 30 قتيلاً مدنيًا، بينهم أطفال معظمهم فى شبوة وآخرون فى الحديدة ومأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات.

كما أشار البيان إلى مقتل 6 من العاملين فى نزع الألغام، إضافة لمصابين آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وفى محافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب.

وبحسب المرصد اليمنى، تسببت الألغام الحوثية والعبوات فى تدمير وإعطاب 5 مركبات مدنية، و3 دراجات نارية، ونفوق نحو 25 رأسًا من الماشية، وكانت الفرق الهندسية فى محافظة شبوة قد فجرت الإثنين الماضى أكثر من 11 ألف لغم زرعها الحوثيون فى مديرية بيحان.